Visa setzt neue Maßstäbe im digitalen Zahlungsverkehr, indem das Unternehmen verstärkt auf fortschrittliche Technologien zugreift, um Betrugsfälle effizienter zu bekämpfen und gleichzeitig das globale Zahlungsnetzwerk zu stärken. Durch die Implementierung generativer KI-Komponenten in ihr Visa Account Attack Intelligence (VAAI) System, kann Visa sogenannte Enumeration Attacken in Echtzeit entdecken und bewerten. Mit dieser Aktualisierung beabsichtigt das Unternehmen, jährliche Betrugsverluste von 1,1 Milliarden Dollar signifikant zu reduzieren. Das VAAI-Scoring-Modell, das zunächst US-Ausstellern zur Verfügung gestellt wird, reduziert falsch-positive Ergebnisse um 85% im Vergleich zu anderen Risikomodellen, indem es Transaktionen in Echtzeit mit einem Risikowert versieht. Über die letzten fünf Jahre hat Visa über 10 Milliarden Dollar in Technologie investiert, um ihr Netzwerk vor Bedrohungen wie [...]

Hier weiterlesen