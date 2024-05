Die Aufträge an die deutschen Fabriken sind im März weiter gesunken - EUR/USD bewegt sich am Morgen in Europa in einer engen Spanne um 1,0750 - Die Auftragseingänge in der deutschen Industrie sind im März um 0,4% gesunken, nachdem sie bereits im Februar um 0,8% zurückgegangen waren, wie Destatis am Dienstag mitteilte. Damit wurde die Markterwartung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...