New York - Die US-Börsen haben sich am Dienstag im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Vor allem Technologiewerte legten nach der zuletzt deutlicheren Erholung verglichen mit den Standardwerten eine Pause ein. Der Leitindex Dow Jones Industrial stand mit 0,24 Prozent im Plus bei 38 944,41 Punkten. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 notierte mit prozentual fast unverändert bei 18 091,11 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...