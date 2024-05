Die Erdgaspreise setzen ihren Höhenflug auch am vierten Handelstag fort. - Israel hat seine Bodenoffensive in Rafah gestartet, während die Waffenstillstandsgespräche keine Früchte tragen - Der US Dollar Index steigt am Dienstag, nachdem er über 105,00 geschlossen hat. - Erdgas (XNG/USD) fiel von seinem Höchststand von 2,40 $ am Montag zurück, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...