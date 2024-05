Die Nürnberger N-ergie will in Hilpoltstein an der A9 einen Solarpark mit 6,6 Megawatt Leistung realisieren. Die Bürger der Gemeinde können sich an dem Vorhaben beteiligen. Regionalversorger N-ergie baut in Hilpoltstein ihren zweiten Solarpark mit 6,6 Megawatt (MW) Leistung. Der Erste Bürgermeister Markus Mahl und Maik Render, Vorstandssprecher der N-ERGIE Aktiengesellschaft in Nürnberg, haben das Projekt am Montag, 6. Mai 2024, vorgestellt."Mit der nachhaltigen Erzeugung von Ökostrom leisten wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...