Die deutsche Wirtschaft könnte im 2. Quartal stagnieren. Ab der Jahresmitte sei eine moderate Erholung realistisch. Laut Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, hält die Korrekturphase an den Märkten vorerst an.Der ifo-Geschäftsklima-Index ist dreimal hintereinander gestiegen. Der Einkaufsmanager-Index für den Euroraum zeigt sogar den vierten Anstieg in Folge. Diese technischen Indikatoren seien recht zuverlässig, so Krämer. "Die Unternehmen haben sich an die Zinserhöhungen gewöhnt, die größtenteils über ein Jahr zurückliegen. Zudem sind die Energiepreise deutlich gefallen, was die Kostenbelastung verringert", so der Experte weiter. Auch wenn die Frühindikatoren positiv zu bewerten …