Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag zum US-Dollar etwas zugelegt. Bis zum späten Nachmittag stieg die Gemeinschaftswährung auf 1,0776 Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch eine Spur niedriger notiert. Auch zum Franken gab es kaum Veränderungen. Das EUR/CHF-Währungspaar kostet derzeit 0,9773 (Morgen: 0,9770), das USD/CHF-Paar wird zu 0,9066 (0,9069) gehandelt. Die am Vormittag in der Eurozone veröffentlichten Konjunkturdaten fielen uneinheitlich ...

