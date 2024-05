NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 32,70 auf 35,00 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam erhöhte seine diesjährigen Gewinnschätzungen für die schweizerische Bank nach deren Quartalsbericht. Die Erträge seien besser und die Kosten niedriger als erwartet gewesen, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er ist zuversichtlich, dass UBS die mittelfristigen Finanzziele erreichen wird./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 16:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

