Die Erdbeerpreise verzeichneten eine Erholung, da die vermarktete Produktion zurückgeht, so berichtet RevistaMercados.com. Auf den internationalen Märkten verbessert sich der Preis auf den französischen Märkten und in geringerem Maße auch auf den deutschen, so der Artikel. Die Fröste hatten Auswirkungen auf das Angebot und verringerten die verkauften Mengen....

