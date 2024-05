EastFruit meldet einen deutlichen Anstieg der weltweiten Ingwerpreise in dem vergangenen Monat, was zu einer beispiellosen Nachfrage nach diesem einst exotischen, heute regionalen Grundnahrungsmittel führte. Was sind die Gründe für den weltweit rasanten Anstieg der Ingwerpreise? Experten des Sektors sehen die kritisch niedrigen Ingwererträge in China und Indien als...

Den vollständigen Artikel lesen ...