Im Februar 2024 erreichte die Zahl der peruanischen Exportunternehmen 3.334, was einem Anstieg von 13,9 % (406 Unternehmen mehr) im Vergleich zu dem Vorjahresmonat (2.928) entspricht, so berichtet Agraria.pe auf der Grundlage von Daten des Economics and Research Center, Global Business von dem Verband der Exporteure (CIEN-ADEX). Laut des "Exporting Companies Report" von CIEN-ADEX...

