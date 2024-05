EQS-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Puchheim, 8. Mai 2024 - Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ ) veröffentlicht heute ihre Zahlen für das erste Quartal 2024. Ansteigender Auftragseingang auf EUR 33,1 Mio. im Vergleich zu den beiden Vorquartalen

Umsatzerlöse sinken marktbedingt im Vergleich zu starkem Vorjahres-Quartal um 31,9 % auf EUR 27,5 Mio. (Q1 2023: EUR 40,4 Mio.)

Erneute Bruttomargen-Steigerung auf 39,9 % (Q1 2023: 39,1 %)

EBITDA-Marge bei 14,9 % (Q1 2023: 18,2 %): EBITDA von EUR 4,1 Mio. (Q1 2023: EUR 7,4 Mio., -44,4 %)

Operativer Cashflow verbessert sich um 70,6 % auf EUR 9,4 Mio. (Q1 2023: EUR 5,5 Mio.)

Gesamtjahresprognose bestätigt

Erfolgreicher Abschluss der Akquisition der Phase 1 Technology Corp., New York, USA STEMMER IMAGING navigierte im ersten Quartal 2024 durch ein erwartungsgemäß anspruchsvolles Marktumfeld. Während der Auftragseingang in Höhe von EUR 33,1 Mio. im Vergleich zum dritten und vierten Quartal 2023 anstieg und somit positive Signale für die weitere Geschäftsentwicklung gab, sanken die Umsatzerlöse im Vergleich zu einem starken ersten Vorjahresquartal um 31,9 % auf EUR 27,5 Mio. Der erneute Anstieg der Bruttomarge auf 39,9 % und die durch die im vergangenen Geschäftsjahr durchgeführten Effizienzmaßnahmen verbesserte Kostenstruktur (Quartalseffekt EUR 1,6 Mio.) wirkten sich abmildernd auf den Ergebniseffekt des Geschäftsrückgangs aus, sodass sich das EBITDA um 44,4 % auf EUR 4,1 Mio. reduzierte. Erneut starke Kennzahlen berichtet die Gesellschaft mit einem operativen Cashflow von EUR 9,4 Mio. Die Akquisition der Phase 1 Technology Corp. in New York, USA konnte wie geplant Anfang Mai 2024 erfolgreich abgeschlossen werden. Die Gesamtjahresprognose wird unverändert bestätigt. KENNZAHLEN

(in Mio. EUR) 01.01.-31.03.2024

(Q1 2024) 01.01.-31.03.2023

(Q1 2023) VERÄNDERUNG

Auftragseingang 33,1 36,1 - 8,3 % Umsatz 27,5 40,4 - 31,9 % EBITDA 4,1 7,4 - 44,4 % EBIT 3,1 6,3 - 50,5 % EBT 3,1 6,3 - 50,8 % Konzernergebnis 2,2 4,6 - 51,3 % Ergebnis pro Aktie (in EUR) 0,34 0,71 - 52,1 %

In einem herausfordernden Marktumfeld konnte STEMMER IMAGING seinen Auftragseingang mit EUR 33,1 Mio. im Vergleich zu den Vorquartalen des zweiten Halbjahrs 2023 (Q3 2023: EUR 30,1 Mio., Q4 2024: EUR 25,0 Mio.) steigern. Der Auftragseingang stabilisierte sich im Bereich Factory Automation auf niedrigem Niveau im Vergleich zu den beiden Vorjahresquartalen. Im Automotive Markt konnten trotz allgemein schwacher Nachfrage wichtige strategische Projekte gewonnen werden. Erfreulich entwickelte sich im industriellen Bereich Machine Vision der Endmarkt Metrology. Darüber hinaus verzeichnete der Bereich Artificial Vision teilweise positive Entwicklungen, insbesondere im Neukundengeschäft für Sports & Entertainment sowie in einem kontinuierlich wachsenden Bedarf in den Märkten Medical und Food & Agriculture. Der bereits berichtete Nachfragerückgang der Vorquartale wirkte sich erwartungsgemäß in reduzierten Umsatzerlösen im ersten Quartal aus. In den ersten drei Monaten 2024 konnten Umsatzerlöse in Höhe von EUR 27,5 Mio. erzielt werden, was im Vergleich zum starken Vorjahreswert (EUR 40,4 Mio.) einem Rückgang von 31,9 % entspricht. Dieser Umsatzrückgang war das Ergebnis einer Abschwächung über nahezu alle Endmärkte hinweg. Die positiv zu vermeldende Neukundengewinnung konnte diesen Rückgang nur teilweise abschwächen. Auch die positive Geschäftsentwicklung in Lateinamerika konnte den Rückgang in Europa nur in geringem Umfang kompensieren. Erneut positiv entwickelte sich die Bruttomarge. Diese manifestierte sich bei starken 39,9 % im Vergleich zu 39,1 % im Vorjahreszeitraum und unterstreicht das Mehrwertangebot der Gesellschaft auch in Phasen von schwächerer Marktnachfrage. Die im vergangenen Geschäftsjahr durchgeführten Effizienzmaßnahmen wirkten sich mit einer Senkung der OPEX im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um EUR 1,6 Mio. (exklusive des positiven Währungseffektes von EUR 0,3 Mio.) positiv aus. Die Gesellschaft konnte somit den Umsatzrückgang im Ergebniseffekt teilweise reduzieren und weist ein EBITDA von EUR 4,1 Mio. (Q1 2023: EUR 7,4 Mio., -44,4 % im Vergleich zum Vorjahr) aus. Die EBITDA-Rentabilität lag bei 14,9 % (Q1 2023: 18,2 %). Das EBIT belief sich auf EUR 3,1 Mio. (Q1 2023: EUR 6,3 Mio.). Das Ergebnis je Aktie lag bei EUR 0,34 (Q1 2023: EUR 0,71). Der operative Cashflow der STEMMER IMAGING AG hat sich mit EUR 9,4 Mio. (Q1 2023: EUR 5,5 Mio.) erneut sehr positiv entwickelt. Der Lagerwert konnte von EUR 12,7 Mio. zum Geschäftsjahresende 2023 auf EUR 11,4 Mio. zum 31. März 2024 reduziert werden. Dank der in den vergangenen Jahren weiterentwickelten Vertriebsstrukturen und des umfassend überarbeiteten Leistungsangebots SI More sieht STEMMER IMAGING sich als attraktiven strategischen Partner für Kunden der Bildverarbeitungstechnologie in den Bereichen Engineering und Operational Services. Die organisatorischen ONE-Initiativen tragen zur Flexibilisierung der Kapazitäten bei. Mit dem Closing der Akquisition der Phase 1 Technology Corp., New York Anfang Mai berichtet die Gesellschaft beginnend ab dem Monat Mai entsprechend konsolidierte Geschäftszahlen. Das im Zuge der Übernahme erhaltene positive Kunden- und Lieferantenfeedback bestätigt den strategischen Ansatz von STEMMER IMAGING, seine Aktivitäten im Bereich Mehrwert-Dienstleistungen auch in Nordamerika voranzutreiben. Dabei wird der Erweiterung des Portfolios um den Bereich Bildsensorik im nordamerikanischen Markt ein strategisch wichtiges Wachstumspotenzial beigemessen. In Zusammenarbeit mit der Firma Sony können neue Einsatzbereiche für KI-Anwendungen auf immer leistungsfähigeren dezentralen Prozessorplattformen erschlossen werden. Trotz des nach wie vor anspruchsvollen, von der temporären Investitionszurückhaltung in wichtigen Endmärkten geprägten Marktumfeldes sieht der Vorstand eine weiterhin positive Entwicklung der Auftragslage. Es wird erwartet, dass sich die Auftragsabrufe spätestens ab dem dritten Quartal stetig verbessern. Auf dieser Basis hält der Vorstand an der im März prognostizierten Umsatzspanne von EUR 140 bis EUR 157 Mio. für das laufende Geschäftsjahr fest und bestätigt die Gewinnprognose (EBITDA) von EUR 24 bis 31 Mio. Arne Dehn, CEO von STEMMER IMAGING, erläutert: "Uns war bewusst - und so haben wir dies ja auch bereits im vergangenen Jahr kommuniziert - dass insbesondere der Jahresstart 2024 herausfordernd sein würde. Unser geschärftes Leistungsangebot und die fokussierten Go-to-Market Initiativen zeigen mit wichtigen Auftragsgewinnen Erfolge. Die Effizienzmaßnahmen haben unsere Organisation also nicht nur in Bezug auf eine weiter skalierbare Kostenstruktur, sondern vor allem auf das Nutzen von Marktchancen ausgerichtet. Getreu dem Motto "Never miss a crisis" hat STEMMER IMAGING bereits in vergangenen rezessiven Marktphasen gezeigt, dass wir sehr viel stärker daraus hervorgehen können." Die Quartalsmitteilung der STEMMER IMAGING AG zum 31. März 2024 steht in digitaler Form auf der Internetseite des Unternehmens im Bereich Investoren zur Verfügung ( Investoren - Finanzberichte | STEMMER IMAGING (stemmer-imaging.com) ). Heute (8. Mai 2024) findet um 16:00 Uhr MESZ ein Webcast zu den Finanzergebnissen des ersten Quartals für Analysten, institutionelle Investoren und Pressevertreter statt. Über STEMMER IMAGING

STEMMER IMAGING ist das führende internationale Systemhaus für Bildverarbeitungstechnologie. Vor dem Hintergrund allumfassender Expertise liefert STEMMER IMAGING das gesamte Leistungsspektrum für Bildverarbeitung - von wertsteigernden Services über die Entwicklung von Subsystemen bis hin zu eigenen Produkten, auf der Grundlage eines umfangreichen Handelssortiments. Kontakt:

STEMMER IMAGING AG

Michael Bülter

Chief Financial Officer

Gutenbergstr. 9-13

82178 Puchheim

Deutschland

Telefon +49 89 80902-196

www.stemmer-imaging.com



