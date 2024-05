Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemie-Konzern wird am kommenden Dienstag (14. Mai) die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal veröffentlichen. Anleger sollten sich erneut auf einen mauen Jahresauftakt des DAX-Unternehmens einstellen. DER AKTIONÄR zeigt auf, was die Analysten derzeit von Bayer erwarten.Für das erste Quartal erwartet der Markt einen Umsatz in Höhe von 14,1 Milliarden Euro nach 14,4 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA soll sich auf 4,23 Milliarden Euro belaufen (Q1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...