CrowdStrike Holdings, ein führendes Unternehmen im Bereich der cloud-basierten Sicherheit, hat im letzten Handelstag einen kleinen Rückschlag von 1,66% hinnehmen müssen und schloss bei $312,55. Dieser Rückgang steht im Kontrast zu den leichten Gewinnen des S&P 500 und des Dow, allerdings hat die Aktie in den letzten Handelswochen insgesamt gut performt und übertraf sogar den Sektor Computer und Technologie. Vor dem Hintergrund des nahenden Quartalsberichts am 4. Juni 2024, der einen Gewinnzuwachs von 56,14% und einen Umsatzanstieg vorhersagt, bleibt die Aufmerksamkeit am Markt hoch. Mit einer optimistischen Prognose für das gesamte Jahr scheint CrowdStrike auch zukünftig eine signifikante Rolle im Technologiebereich spielen zu können. Analysten zeigen Interesse an den neuesten Revisionen der Gewinnschätzungen, die ein Indikator [...]

Hier weiterlesen