© Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa



Der frischgebackene Börsenneuling Reddit hat mit seinen Quartalsergebnissen und dem Ausblick die Prognosen klar übertroffen. Wie das dem sozialen Netzwerk gelungen ist.Reddit-Aktien legten im erweiterten Handel um mehr als 22 Prozent zu, nachdem Verbesserungen am Werbesystem der Social-Media-Plattform zu einem höheren als erwarteten Quartalsumsatz geführt hatten. Der Umsatz stieg im Zeitraum bis zum 31. März um 48 Prozent auf 243 Millionen US-Dollar, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Analysten hatten im Durchschnitt mit 211,9 Millionen US-Dollar gerechnet. Der Börsengang von Reddit im März war einer der größten an einer US-Börse in diesem Jahr und brachte etwa 748 Millionen US-Dollar …