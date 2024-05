Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber Fresenius kann auf einen starken Jahresauftakt 2024 blicken. Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnten deutlich gesteigert werden, wie der Konzern am Mittwochmorgen mitteilte. Bereits am Dienstagabend hob Fresenius die Prognose für das Gesamtjahr an. Die Aktie zog deutlich an und ist nun auf Kurs in Richtung 30-Euro-Marke.Der Konzernumsatz legte im ersten Quartal organisch um sechs Prozent auf 5,7 Milliarden Euro zu. Analysten hatten hier mit etwas weniger ...

