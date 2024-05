Die Mercedes-Benz-Aktie setzte auch am Dienstag ihre Erholung der letzten Tage fort. Unterstützt wird dies von einer neuen Studie, die zeigt, dass die Nachfrage nach Elektroautos zwar weiter schwächelt, allerdings nicht mehr so rapide wie zuvor. Könnte also die Nachfrage nach E-Autos bald wieder steigen?Im vergangenen Monat kamen knapp 29.700 Pkw mit reinem Batterieantrieb neu auf die Straße, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Montag mitteilte. Das waren mit einem Minus von 0,2 Prozent etwa so viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...