© Foto: Frank Rumpenhorst/dpa



Höhere Herstellungskosten haben bei BMW die Gewinnmargen verhagelt. Gleichzeitig gibt es aber auch Hoffnungsschimmer bei dem Luxus-Autokonzern.Der deutsche Premium-Autobauer BMW meldete am Mittwoch eine niedrigere Gewinnmarge im ersten Quartal in seinem Automobilsegment, da weiterhin hohe Kosten zu Buche schlugen und die Nachfrage nach Luxusautos in China gedämpft blieb. Die Gewinnmarge vor Steuern (EBT) im Autosegment des Münchner Unternehmens fiel auf 8,8 Prozent, verglichen mit 12,1 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres und den von Analysten erwarteten 9,2 Prozent gemäß einer vom Unternehmen zusammengestellten Konsensschätzung. Der Modellwechsel beim wichtigen 5er-Modell und der …