Unterföhring (ots) -Gewonnen! ProSieben geht am Dienstagabend gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erneut als Sieger bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" hervor. Die Show dominiert mit sehr guten 15,8 Prozent Marktanteil in der ProSieben Sender-Zielgruppe bei den Zuschauer:innen zwischen 14 und 49 Jahren souverän die Prime Time.ProSieben gewinnt, Joko & Klaas müssen sich wieder in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen und die gestrige Ausgabe von JKvsP7 im Dialekt nachvertonen. Zu sehen ist die besondere Version der Show kostenlos auf Joyn und am kommenden Sonntag, 12. Mai, um 13:45 Uhr auf ProSieben.Zum Staffelfinale schickt der Sender am Dienstag Emil und Oskar Belton, René Adler, Mario Basler, Viviane Geppert und Lena Gercke als Gegnerinnen und Gegner für Joko & Klaas ins Rennen."Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Late Night Berlin" - dienstags, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: JKvsP7Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 08.05.2024 (vorläufig gewichtet)