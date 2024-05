Die Aktie von Home Depot schloss den Handelstag mit einem Kurs von 340,69 USD ab, was einem leichten Rückgang von 0,47 % gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Entwicklung steht im Kontrast zu den Gewinnen des S&P 500, der um 0,13 % zulegte, während der Dow Jones um 0,08 % stieg und der Nasdaq einen leichten Verlust von 0,1 % verzeichnete. Betrachtet man den vergangenen Monat, so ist Home Depot um 5,46 % gefallen und liegt damit hinter dem Einzelhandels-Sektor, der ein Plus von 0,98 % verzeichnen konnte, obwohl der S&P 500 insgesamt um 0,35 % nachgelassen hat. Die bevorstehende Veröffentlichung des Quartalsberichts von Home Depot, voraussichtlich am 14. Mai 2024, ist für Investoren von großer Bedeutung, wobei Analysten mit einem Gewinn von 3,61 USD pro Aktie rechnen, was einem Rückgang [...]

Hier weiterlesen