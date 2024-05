Die Wolftank-Adisa Holding meldet neue Großaufträge: Die italienischen Tochtergesellschaften Mares und Petroltecnica haben zwei neue Aufträge mit einem Wert von insgesamt 6,7 Millionen Euro erhalten, so das österreichische Unternehmen am Mittwoch. Mares sei von Q8 mit der Errichtung einer Tankstelle nahe Rom beauftragt worden, so die Wolftank-Gruppe. ...

