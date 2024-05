Berlin - Die CDU hat ihren dreitägigen Bundesparteitag in Berlin am Mittwochmorgen fortgesetzt. Im Fokus stehen am letzten Tag der Veranstaltung Europathemen.



Unter anderem soll ein Antrag des Bundesvorstandes der CDU mit der Überschrift "In Freiheit. In Sicherheit. In Europa." debattiert und beschlossen werden. Zudem wollen die Generalsekretäre von CDU und CSU, Carsten Linnemann und Martin Huber, die "heiße Phase" des Europawahlkampfs einleiten.



Rede sind am Mittag unter anderem von EU-Kommissionspräsidentin und EVP-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen sowie der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, geplant. Zum Abschluss findet unter anderem noch eine Talk-Runde mit CSU-Chef Markus Söder und BDA-Präsident Rainer Dulger statt, bevor der Parteitag am Nachmittag enden soll.

