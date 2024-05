Erst kürzlich berichtete DER AKTIONÄR, dass Elon Musk bei seinem Besuch in China die behördliche Genehmigung für die Einführung von Teslas fortschrittlichster FSD-Software in China erhalten habe. Zwei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge soll Musk auch den Einsatz von Robotaxis vorgeschlagen haben. Einem Bericht der chinesischen Zeitung China Daily zufolge soll Tesla-Chef Elon Musk bei seinem jüngsten Besuch in China vorgeschlagen haben, seine Fahrzeuge mit selbstfahrender Technologie ...

