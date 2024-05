München - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind zuletzt weiter gesunken. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,836 Euro und damit 1,2 Cent weniger als vor zwei Wochen, sagte eine Sprecherin des ADAC am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Der Dieselpreis lag demnach bei 1,676 Euro - das waren sogar 3,4 Cent Abschlag im Vergleich zu vor zwei Wochen.



Bereits Ende April waren die Preise in beiden Kategorien gesunken, wobei der Dieselpreis ebenfalls stärker zurückging als der für Benzin.



Der Unterschied bei den Preisen für die Kraftstoffsorten vergrößerte sich durch die jüngste Entwicklung weiter: Ein Liter Diesel kostet jetzt im Schnitt nur noch 16,0 Cent weniger als ein Liter E10, nach zuletzt 13,8 Cent.

