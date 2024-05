Bremen/Stuttgart (ots) -Mit der neuen, integrierten ERP-Lösung sollen Medienhäuser in Zeiten der Transformation die Zustellung effizienter organisierenDie beiden führenden IT-Dienstleister für die Verlagsbranche, MSH Medien Systemhaus GmbH & Co. KG, Stuttgart und die MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG, Bremen, haben sich über eine weitreichende Kooperation im Bereich der Zustell-Logistik auf der Basis von SAP for Media verständigt. Gemeinsam soll vor allem für Zeitungshäuser eine langfristig zukunftsfähige Software-Lösung für den mobilen Einsatz geschaffen werden, damit sie den kostenintensiven Abo-Vertrieb durch Zusteller künftig noch effizienter aufstellen und flexibler organisieren können.Im Frühjahr dieses Jahres haben beide Partner mit der Entwicklung der neuen Vertriebs-Software begonnen. Rechteinhaber wird die MSH-Tochtergesellschaft German Auto Labs GAL GmbH sein Der Launch der neuen Zusteller-App ist für den Herbst 2024vorgesehen.MSH-Geschäftsführer Olaf Melber und MSP-Geschäftsführer Tim Greve haben sich vorgenommen, mit der gemeinsamen Software-Entwicklung einen Beitrag dafür zu leisten, dass die Zustellung von Medien in der Fläche zukunftsfest und auch künftig wirtschaftlich vertretbar sein kann. "Die Wirtschaftlichkeit der Zustellung ist ein wichtiger Beitrag zur Finanzierbarkeit unabhängiger Medien. Das ist uns Beiden ein Herzensanliegen", so Greve. "Die Projekt-Partnerschaft zwischen MSP und MSH ist eine für alle Beteiligte sinnvolle Kooperation, die zur Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Medien beiträgt", erklärt Melber.Pressekontakt:Tim Greve, Geschäftsführer MSP, Tel. 0171 / 761 38 62,E-Mail: tim.greve@medien-systempartner.deOlaf Melber, Geschäftsführer MSH, Tel. 0711 / 72007-4001E-Mail: olaf.melber@msh.deOriginal-Content von: MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG in Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131818/5775062