Der Windenergieentwickler Notus hat in NRW zwei neue Anlagen in Betrieb genommen. Weitere Anlagen im Rheinischen Revier sind geplant. Nach fast zehn Jahren Planung und 16 Monaten Bauzeit hat Notus Energy zwei Windenergie nutzende Anlagen im Herzen des Rheinischen Braunkohlereviers in Betrieb genommen. Gegenüber der Stromerzeugung aus den Kohlemeilern ringsum werden die Anlagen vom Typ Vestas V150 jährlich 28.000 Tonnen CO2 einsparen. Auch die Nachbarkommunen profitieren direkt vom eingespeisten ...

