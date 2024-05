Gegen die geplante Werkserweiterung von Tesla in Grünheide regt sich weiterhin Widerstand und Aktivisten kündigten für den Freitag eine weitere Kundgebung an, welche sich auch vor den Toren der Fabrik abspielen soll. In Erwartung daran entschied der Konzern sich nun dazu, die Produktion rund vier Tage stillzulegen.Anzeige:Mit der heutigen Spätschicht geht es bei Tesla (US88160R1014) in Grünheide also in eine ausgedehnte Pause. Ohne explizite Anweisung von Führungskräften sei dann zunächst kein Zugang zum Werksgelände ...

