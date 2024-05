NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für FMC von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Dialysespezialisten nach den am Vortag vorgelegten Quartalszahlen. Er hob seine Prognosen für das operative Ergebnis und das Ergebnis je Aktie für die Jahre 2024 bis 2026 leicht an./ck/lew



