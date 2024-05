© Foto: dpa | Sebastian Gollnow - picture alliance



Der Hersteller von Solarequipment SMA Solar hat am Mittwoch ein schwaches Zahlenwerk präsentiert. Das könnte Ärger auch für SolarEdge bedeuten, dessen Geschäftsbericht am Mittwochabend erwartet wird.Angesichts unverändert hoher Zinsen und gesunkener Energiepreise bleibt das Umfeld für Unternehmen der Solarbranche herausfordernd. Das hat Solarequipment- und Wechselrichterhersteller SMA Solar im vergangenen Quartal zu spüren bekommen: Umsatz und Gewinn lagen unter dem Vorjahresergebnis. Umsatz deutlich schwächer als erwartet Bei den Erlösen erzielte das Unternehmen knapp 362 Millionen Euro, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 5 Millionen Euro bedeutet. Damit wurde die …