Die BayWa hat im Energiegeschäft im ersten Quartal erhebliche Verluste erlitten. Grund waren unter anderem belastete Handelsmargen bei Solarmodulen. Im ersten Quartal 2024 ist die BayWa AG im Geschäft mit regenerativen Energien in die roten Zahlen gerutscht. Wie das Münchener Unternehmen mitteilte, sackte der Umsatz in dem Segment auf 904 Millionen (Mio.) Euro (Q1/2023: 1,5 Mrd. Euro) ab. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei minus 65 (Vorjahr: plus 53) Mio. Euro.Als ...

