Im Jahr 2021 verbuchte BioNTech noch schwindelerregende 19 Milliarden Euro an Umsatz und mehr als die Hälfte davon blieb als Gewinn hängen. Doch die lukrativen Geschäfte mit Corona-Impfstoffen sind seit dem Ende der Pandemie eingebrochen, was sich nun in Zahlen einmal mehr sehr deutlich zeigt.Anzeige:Bereits das erste Quartal 2023 verlief für BioNTech (US09075V1026) eher mager. Im laufenden Jahr mussten die Mainzer aber noch einmal herbe Abstriche hinnehmen. Gerade einmal 187,6 Millionen Euro an Umsatz konnten vermeldet werden. Ein Jahr zuvor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...