Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech hat am Montag sein Zahlenwerk präsentiert, was den Markt enttäuschte und die Aktie ins Minus drückte. Im ersten Quartal dieses Jahres verzeichnete BioNTech einen Verlust von über 300 Millionen Euro. Wie das Unternehmen am Montag mitteilte, belief sich der Umsatz auf 187,6 Millionen Euro. Dies entspricht gerade einmal etwas mehr als einem Siebtel des bereits schwachen Umsatzes aus dem entsprechenden Vorjahresquartal 2023. TD Cowen hat nach aktuellen Untersuchungen seine neutrale Bewertung für den Aktienbestand beibehalten und das Kursziel für die ARDs von BioNTech von 95 US-Dollar auf 98 US-Dollar erhöht. BMO Capital hält weiterhin eine positive …