In letzter Zeit erlebte die Aktie des Grafikchipherstellers Nvidia, die auf dem Markt für Gaming und künstliche Intelligenz führend ist, eine leichte Kursabschwächung auf $905,54, was einem Rückgang von 1,72% gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Entwicklung konnte nicht mit dem geringfügigen Gewinn des S&P 500 Index von 0,13% mithalten. Der Dow Jones verzeichnete im Gegensatz dazu ein leichtes Plus von 0,08%, während der technologielastige Nasdaq einen geringen Verlust von 0,1% hinnehmen musste. Ungeachtet dessen zeigte die Aktie mit einem Monatsplus von 5,75% eine stärkere Performance als der Computers- und Technologiesektor und den S&P 500.

Starke Erwartungen vor den Quartalszahlen

Mit Spannung wird die bevorstehende Bekanntgabe der Quartalszahlen von Nvidia erwartet. Es [...]

Hier weiterlesen