BMW enttäuscht mit Gewinn - Aktie rutscht ab

Geringe Nachfrage in China und anhaltende Kosten belasteten das Ergebnis von BMW im ersten Quartal. Insbesondere die gesunkene Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern enttäuschte die Börse. Die Aktie reagierte nach Börseneröffnung mit einem Minus von über 5 Prozent.



Der Münchener Automobilbauer BMW hat im ersten Quartal trotz des guten Laufs bei den teuren Modellen und einem Verkaufsplus weniger Gewinn erzielt als im Vorjahrsquartal. Dabei ging das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Jahresvergleich um rund ein Viertel auf 4,05 Milliarden Euro zurück. Anhaltend höhere Kosten und eine gedämpfte Nachfrage nach Luxusautos in China belasten dabei das Ergebnis der Münchener. Auch Modellwechsel beim wichtigen 5er-Modell gingen zulasten der Zahlen wie auch der höhere Anteil der noch nicht so lukrativen Vollelektroautos. Besonders schwer wiegt jedoch der Rückgang der Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Automobilsparte des Autobauers. Dort sank die Marge von 12,1 Prozent auf 8,8 Prozent. Im Jahr zuvor schafften niedrigere Herstellungskosten Abhilfe. Lediglich der Konzernumsatz blieb mit 36,3 Milliarden Euro nahezu stabil. In den ersten drei Monaten hat BMW mit 594.533 Autos 1,1 Prozent mehr verkauft als im Vorjahresquartal. Die Papiere rutschten im heutigen Handel um mehr als 5 Prozent auf das tiefste Niveau seit Anfang Februar.









Quelle: HSBC