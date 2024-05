NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Astrazeneca vor einer Investorenveranstaltung des Pharmakonzerns von 11000 auf 11300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Schwerpunkt des Meetings dürfte auf dem Umsatzziel für 2030 liegen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognose (EPS) für 2025 leicht nach oben./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 09:31 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0009895292

Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken