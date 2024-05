LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 85 auf 80 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Telekomkonzern habe nach der geplanten Veräußerung von Aktivitäten in Spanien und Italien Proforma-Finanzzahlen veröffentlicht, die beide Vermögenswerte ab dem Geschäftsjahr 2023 als nicht fortgeführte Aktivitäten behandelten, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 16:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

