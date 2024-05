FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat UBS von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 29 auf 28 Franken gesenkt. Die Großbank habe starke Zahlen zum ersten Quartal präsentiert und mache weiterhin solide Fortschritte bei der Integration der Credit Suisse, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings sieht der Experte von nun an nur noch geringes Potenzial für positive Überraschungen. Zudem würden die UBS-Aktien inzwischen mit einer hohen Prämie gegenüber der europäischen Konkurrenz und Julius Bär gehandelt. Julius Bär ist derzeit denn auch der bevorzugte Wert des Analysten unter den Schweizer Banken./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2024 / 08:41 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

Lithium vs. Palladium - Ist das die Chance des Jahrzehnts? Sichern Sie sich den kostenlosen PDF-Report! So können Sie vom Boom der Rohstoffe profitieren. Hier klicken