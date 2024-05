Köln - Der angekündigte Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich wird nicht bei Raabs ehemaligen Haussender Prosieben laufen, sondern von RTL übertragen. Man habe sich die Ausstrahlungsrechte an dem Event gesichert, teilte RTL am Mittwoch mit.



Der Kampf soll am 14. September in Düsseldorf stattfinden. Er stellt zugleich das TV-Comeback von Raab dar, der 2015 in seiner Show "Schlag den Raab" zum letzten Mal vor der Kamera aufgetreten war. Er war in der Vergangenheit bereits zweimal in Schaukämpfen gegen Halmich angetreten. 2001 brach diese dem Entertainer die Nase, in der Revanche 2007 entschieden wenige Punkte Unterschied zugunsten der 46-fachen Box-Weltmeisterin.

