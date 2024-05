NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS nach Quartalszahlen von 28 auf 30 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Geldhaus habe das günstige Umfeld im ersten Quartal stärker als erwartet nutzen können, was auf eine gute Kostenkontrolle zurückzuführen sei, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Gewinnprognosen für die Jahre 2024 bis 2026./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2024 / 20:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0244767585

