LONDON (dpa-AFX) - Burberry Group Plc (BRBY.L), a British fashion firm, announced on Wednesday that its Chief Financial Officer, Kate Ferry, will take a short leave of absence after undergoing unscheduled surgery.



The Group expects Kate to resume her normal duties in June.



