Der US-Dollar (USD) bleibt am frühen Mittwoch im Vergleich zu seinen Konkurrenten stabil, nachdem er am Dienstag leichte Gewinne verbucht hatte. Auf dem US-Wirtschaftskalender stehen die wöchentlichen MBA-Hypothekenanträge und die Großhandelslagerbestände für März. In der Zwischenzeit werden sich die Marktteilnehmer weiterhin auf die Kommentare der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...