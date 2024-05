Lake Victoria Gold - Übertragung der Bergbaulizenz-Imwelo nahe der Ziellinie

Anzeige / Werbung

Es geht voran: Lake Victoria Gold rechnet in wenigen Wochen mit Erhalt der Bergbaulizenz.

Die formale Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz an Lake Victoria Gold (TSX-V:LVG; FRA: E1K) rückt immer näher. Das Unternehmen erinnert in seinem heutigen Update zum Stand der Entwicklungen daran, dass die Genehmigung der Fair Competition Commission ("FCC") für den Erwerb der Bergbaulizenz Imwelo bereits vorliegt. Aktuell prüft die tansanische Steuerbehörde, die für diese Transaktion fällige Kapitalertragssteuer, wobei auch hier eine Entscheidung in Kürze erwartet wird.

Diese Steuerfestsetzung und -zahlung ist von entscheidender Bedeutung, da sie die letzte Hürde vor der offiziellen Übergabe der Bergbaulizenz darstellt. Nach Erhalt des Steuerbescheids rechnet Lake Victoria mit maximal zwei bis vier Wochen bis zur endgültigen Übertragung der Lizenz. Der Abschluss der endgültigen Planung und die Übergabe der Bergbaulizenz lösen die zweite Investitionstranche der tansanischen TAIFA-Gruppe aus. Darüber hinaus führt Lake Victoria Gold Verhandlungen mit einer Reihe von anderen Fremd- und Eigenkapitalgruppen, um die Erschließung von Imwelo vollständig zu finanzieren.

Das Projekt hat seit Beginn der endgültigen Detailplanung im November 2023 erhebliche Fortschritte gemacht. Mit dem Beginn der vorbereitenden Erdarbeiten und der Entwicklung der Infrastruktur schreitet das Projekt wie geplant voran. Die Rodung und Aufschüttung von Mutterboden am Abraumlager und am Standort des Tagebaus sind wichtige vorbereitende Schritte für den bevorstehenden Bau. Die Kugelmühle (das am längsten benötigte Bauteil) ist bestellt, eine Anzahlung wurde geleistet, und die Instandsetzung ist im Gange. Die Entschädigung der Landbesitzer, ein wichtiger Aspekt der Beziehungen zu den Gemeinden, ist für das zweite Tagebaugebiet fast abgeschlossen. Die Fertigstellung eines Wassertanks mit einem Fassungsvermögen von 300.000 Litern ist ein wichtiger Meilenstein, der den Bedarf an Bauwasser für das Projekt sicherstellt. Für die Bau- und Inbetriebnahmephase gibt es einen klaren Zeitplan, der nach dem Abschluss der Akquisition und der Finanzierung voraussichtlich etwa 12 Monate dauern wird.

Das Unternehmen hat außerdem einen Antrag auf Verlängerung der Imwelo-Bergbaulizenz um zehn Jahre bei der tansanischen Bergbaukommission eingereicht, um die langfristige Betriebsfähigkeit des Projekts zu sichern. Insgesamt spiegeln diese Entwicklungen ein Projekt wider, das sich gut entwickelt und auf seine Betriebsphase zusteuert.

Halbzeit beim vierjährigen Earn-In für Tembo -Lizenzen durch Barrick

Zwei Jahre nach Beginn des Earn-Ins durch Barrick war am 24. April dieses Jahres Halbzeit beim Tembo Projekt von Lake Victoria. Barrick verbleiben damit noch zwei Jahre, um den Earn-In der Lizenzen abzuschließen. Zur Erinnerung: Das Projekt Tembo umfasste ursprünglich sieben Schürfgenehmigungen, die an die Mine Bulyanhulu von Barrick Gold im Goldfeld am Viktoriasee in Tansania angrenzen. Am 7. Dezember 2021 schlossen das Unternehmen sowie Barrick Gold und Bulyanhulu Gold Mine Limited ("Barrick") eine Vereinbarung ab, in der sich das Unternehmen bereit erklärte, sechs seiner nicht zum Kerngebiet gehörenden Schürfungslizenzen im Projekt Tembo an Barrick zu verkaufen. Barrick erklärte sich auch bereit, über einen Zeitraum von vier Jahren Explorationsarbeiten mit Mindestausgaben von insgesamt 9.000.000 US $ auf den Nicht-Kernlizenzen durchzuführen. Barrick hat sich auch bereit erklärt, dem Unternehmen bedingte Zahlungen in Höhe von bis zu 45.000.000 US-Dollar zu leisten, die sich auf die abgeleiteten, angezeigten und gemessenen Goldmineralressourcen beziehen, die auf den Nicht-Kernlizenzen identifiziert wurden (siehe Pressemitteilung vom April 2022).

Zu den jüngsten Aktivitäten von Barrick gehörte ein breit angelegtes Aircore-Bohrprogramm (50 m Bohrlochintervall entlang von 400 m langen Linien) entlang von Paleo-Tälern, die mit dunklen tonreichen Sedimenten, in Tansania als "Mbuga" bekannt, gefüllt sind. Die kurzen Bohrungen sollen den geochemischen und geologischen Aufbau unterhalb der oberflächlichen Abdeckung ermitteln. Bis zum Ende des 4. Quartals 2023 wurden 382 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 5607 m abgeschlossen. Die Bohrungen werden wieder aufgenommen, sobald die Regenzeit im 2. Quartal 2024 endet. Die bisherigen Ausgaben von Buly belaufen sich bis zum 21. April 2024 (2. Jahrestag der Vereinbarung) auf ca. 1.650.000 US-Dollar, was ca. 18 % der erforderlichen Ausgaben über den vierjährigen Verpflichtungszeitraum entspricht. Buly wird bis April 2025 voraussichtlich etwa 2.000.000 US $ ausgeben (500.000 US $ für weitere Aircore-Bohrungen, 750.000 US $ für 6.000 m gezielte Reverse-Circulation-Bohrungen und 750.000 US $ für 2.500 m strukturelle und geologische Diamantbohrungen).

Marc Cernovitch, President & CEO, kommentierte: "Die Ausgaben von Buly spiegeln das Engagement für eine gründliche Exploration wider, mit einem beträchtlichen Budget für verschiedene Bohrtechniken, die auf unterschiedliche Tiefen und geologische Ziele abzielen, wobei der Schwerpunkt sowohl auf einer breit angelegten Exploration als auch auf gezielten Bohrungen zur Verfeinerung des Verständnisses der geologischen Rahmenbedingungen liegt. Dieser stufenweise Ansatz ermöglicht eine datengestützte Entscheidungsfindung für zukünftige Bohrungen und die potenzielle Erschließung von Ressourcen."

Simon Benstead, Executive Chairman & CFO des Unternehmens, erklärte: "Der Prozess des Abschlusses der Übernahme von Imwelo hat länger gedauert als erwartet, aber wir sind der Ziellinie sehr nahe. Wir sind dankbar für die Unterstützung unserer Aktionäre, Partner und Stakeholder, die uns in diesem Prozess in Kanada und Tansania begleitet haben. Wir werden bald perfekt positioniert sein, um unsere aggressive Wachstumsstrategie umzusetzen und von einem Umfeld zu profitieren, das sich als zunehmend bullish für den Goldmarkt erweist."



Abbildung 1: Management und Insider halten auch künftig einen bedeutenden Anteil der Aktien.

Fazit: Seit rund zwei Jahren handelt die Aktie von Lake Victoria, vormals Tembo Gold, in einer stabilen Seitwärtsbewegung in einem Preisband, das nach oben bei 0,25 und nach unten bei 0,15 CAD begrenzt ist. Kurz vor der transformativen Übertragung der Imwelo-Bergbaulizenz notiert der Kurs derzeit bei 0,17 CAD. Allerdings führen schon geringste Umsätze zu Kursbewegungen - nach oben und nach unten. Wichtiger als die Momentaufnahme des Aktienpreises dürfte wohl der Blick auf die künftigen Besitzverhältnisse sein, die LVG in seiner jüngsten Präsentation vorwegnimmt. (siehe Abbildung 1) Retail Investoren machen demnach nur noch 16% der Aktionäre aus. Alle anderen Aktien gehören "Stakeholders", darunter dem Management 23%, Taifa 26%, den Imwelo-Verkäufern 16% und Barrick 3%. Immerhin 16% der Aktien werden bei institutionellen Investoren liegen. Dieser institutionelle Anteil dürfte durch Platzierungen wachsen und künftig eine maßgebliche Rolle für die Kursentwicklung spielen.

