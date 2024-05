Jenoptik hat im ersten Quartal des laufenden Jahres von einer höheren Nachfrage aus der Halbleiterindustrie profitiert. Auch wenn derzeit noch nicht alles Gold ist, was glänzt, hat der Technologiekonzern seine Jahresziele bestätigte. Anleger sind angenehm überrascht. Die Aktie kann die jüngste Talfahrt mit einem satten Kurssprung beenden. "Jenoptik ist mit deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwächsen insgesamt gut in das Geschäftsjahr 2024 gestartet", so Unternehmenschef Stefan Traeger in einer entsprechenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...