ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen zum ersten Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Medizinkonzern und Krankenhausbetreiber habe positiv überrascht, schrieb Analyst Graham Doyle in einem ersten Kommentar am Mittwoch. Die Anhebung der Unternehmensziele zu einem so frühen Zeitpunkt im Jahr unterstreiche bei einem Konzern, der (unter dem früheren Management) eine durchwachsene Erfolgsbilanz vorzuweisen hatte, die Fortschritte beim Turnaround und verdeutliche, wie günstig die Aktien bewertet seien./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 05:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 05:54 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005785604