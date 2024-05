FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat SAF-Holland nach Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Der Kursrückgang des Nutzfahrzeugzulieferers sei angesichts des erwartungsgemäß guten Jahresstarts nicht gerechtfertigt, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht das Unternehmen zudem auf einem guten Weg, die Jahresziele sowie die Erwartungen am Markt zu erreichen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 14:20 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 14:28 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SAFH001

