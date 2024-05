HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Hold" mit einem Kursziel von 900 dänischen Kronen belassen. Nach einem fulminanten Kurssprung infolge des Kapitalmarkttages im März seien Anfang Mai nun die Quartalszahlen des dänischen Pharmakonzerns eher verhalten aufgenommen worden, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bis zum Erreichen der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens müssten sich die Anleger erst einmal in Geduld üben./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 12:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0062498333

