Die WTI-Preise blieben am Mittwoch in der Nähe von $78,00 leicht in der Defensive. - Die nachlassende Angst vor einer Unterbrechung der Ölversorgung begrenzt vorerst den Aufwärtstrend des schwarzen Goldes. - Saudi-Arabien hat die Ölpreise für asiatische Kunden, darunter China, erhöht. - Western Texas Intermediate (WTI), die US-Rohöl-Benchmark, ...

