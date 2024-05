Berlin - Der CSU-Vorsitzende Markus Söder ist nach dem CDU-Parteitag in Berlin davon überzeugt, dass die Schwesterpartei seine strikte Ablehnung einer Koalition mit den Grünen nach der nächsten Bundestagswahl teilt. Söder sagte am Mittwoch in Berlin dem TV-Sender "Welt": "Die klare Mehrheit auf dem Parteitag hat meine Empfehlung mit großem Beifall bedacht, nämlich eine klare Absage an die Grünen zu machen."



Der CSU-Chef bekräftigte seine Auffassung, dass es besser wäre, dann mit der SPD als Juniorpartner eine Große Koalition zu bilden. Söder weiter: "Die Grünen fallen eigentlich für mich als inhaltlicher Koalitionspartner aus. Und dann ergibt sich eben nur noch die andere Möglichkeit." Denn eine Alleinregierung der Union sei "eher ungewöhnlich". Und: "Schwarz-Grün kann ich mir nicht vorstellen. Und die CSU wäre auch klar dagegen."



Denn die Grünen stünden "für ein völlig anderes Weltbild", machten "eine schlechte Energie -und Wirtschaftspolitik für unser Land". Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sage, die Zahlen seien schlecht, aber die Lage sei gut. Söder: "So reden in der Regel nur Bundesligatrainer von Abstiegskandidaten sich die Lage schön."

