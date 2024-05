NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Unicredit anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 37 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie der italienischen Bank in den Jahren 2025 und 2026 angehoben, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies reflektiere vor allem höhere Gebühreneinnahmen sowie niedrigere Rückstellungen und Steuern./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 14:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 14:01 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0005239360

