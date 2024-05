Der Goldpreis erholt sich am Mittwoch trotz einer erneuten USD-Nachfrage. - Die Anleger setzen weniger auf eine mögliche Zinssenkung der Fed im Jahr 2024. - Die Fed-Vertreter Philip Jefferson, Susan Collins und Lisa Cook werden sich am Mittwoch äußern. - Der Goldpreis (XAU/USD) zieht während des asiatischen Handels am Mittwoch einige Käufer ...

